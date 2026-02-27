На Дніпропетровщині дезертири організували мільйонний бізнес на наркотиках

Фото: Нацполіція

У Кривому Розі викрили канал постачання заборонених речовин для військовослужбовців. Серед затриманих були дезертири

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що затримані наркоділки займались продажем заборонених речовин цивільним особам та військовослужбовцям. Під час обшуків знайшли майже 2 кг та 157 сліп-пакетів PVP, близько 100 сліп-пакетів із канабісом, понад 200 таблеток та інші наркотичні речовини. За цінами ринку це близько 3,5 мільйона гривень.

Шість фігурантів затримали та повідомили їм про підозри. Серед них виявились також дезертири, які раніше самовільно залишили свої частини

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині ліквідували наркопритон, який організував прикордонник. Фігуранти закуповували наркотики на чорному ринку, фасували їх і збували наркозалежним.