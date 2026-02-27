10:58  27 лютого
Не дожив 9 днів до дворіччя: у Полтаві судитимуть матір загиблого хлопчика
День народження з салютом: у Рівному судитимуть чоловіка за хуліганство
У Чернівцях затримали двох неповнолітніх за підпал вантажівки
27 лютого 2026, 08:37

День народження з салютом: у Рівному судитимуть чоловіка за хуліганство

27 лютого 2026, 08:37
Фото: Національна поліція
Матеріали кримінального провадження щодо 44-річного жителя Рівного, який запустив феєрверк у житловому районі міста, скеровано до суду

Про це повідомила поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 24 лютого близько 20:00 на вулиці Пластовій. Чоловік, святкуючи свій день народження, здійснив запуск піротехнічного виробу.

Правоохоронці упродовж кількох годин встановили особу порушника. Ним виявився 44-річний уродженець Авдіївки, який із 2024 року проживає у Рівному.

Зі слів чоловіка, феєрверк він придбав ще минулого року. У день події перебував напідпитку та вирішив таким чином відзначити свято. Згодом він вибачився, зазначивши, що не усвідомлював наслідків своїх дій.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Пом'якшуючими обставинами є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Обтяжуючих обставин не встановлено.

Водночас відомо, що чоловік раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків та проти життя і здоров'я особи.

Нагадаємо, у Рівному ввечері 24 лютого, у річницю російського вторгнення, запустили салют. В умовах воєнного стану використання піротехнічних виробів, зокрема салютів і феєрверків, суворо заборонено. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність – до п’яти років обмеження волі.

Рівне салют чоловік день народження поліція суд
