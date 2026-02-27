Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 27 лютого РФ атакувала Україну 187 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, із них близько 120 – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 165 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, 27 лютого російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по одному з населених пунктів у Запорізькому районі. Травмовані чотири людини, серед них – підліток.