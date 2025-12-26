У Сумах виникла критична ситуація з опаленням

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Частина міста залишилася без опалення, оскільки через відсутність електроенергії не працюють насоси і котельні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

"У зв’язку з обмеженнями електропостачання у місті склалася критична ситуація з теплопостачанням. Через відсутність електроенергії не працюють насоси, котельні не мають змоги подавати теплову енергію, внаслідок чого мешканці залишаються без опалення та опиняються під загрозою переохолодження", – повідомив він.

Кобзар пропонує збільшити обсяги матеріального резерву, зокрема в частині закупівлі палива. На його думку, це є вкрай необхідним в умовах сьогодення, адже матеріальний резерв, сформований раніше, наразі практично повністю передано підприємству теплопостачання.

Як повідомлялось, поблизу кордону Сумщини безпекова ситуація залишається динамічною, і можливість безпечного виїзду може ускладнюватися. Евакуація з прикордонних громад Сумщини триває з 2023 року.