Потяг "Славутич-Фастів" збив чоловіка в Чернігові: подробиці

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився в понеділок, 9 лютого, на залізничному переїзді в Чернігові. Потяг "Славутич-Фастів" збив чоловіка 1991 року народження.

Чоловік лежав на коліях, і хоча машиніст задіяв екстрене гальмування та подав звуковий сигнал, уникнути зіткнення не вдалося. Постраждалий загинув на місці.

На місце події працювали патрульні, слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції та транспортний слідчий.

За фактом відкрито провадження за ч. 3 ст. 276 КК України – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило смерть людини.

Призначено низку експертних досліджень, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, вночі 18 грудня на вокзалі у Вінниці потяг збив 18-річну дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині пасажирський потяг на смерть збив жінку. Вона переходила колії в межах залізничного переїзду та потрапила під колеса пасажирського електропотяга. Від отриманих травм 47-річна жінка померла на місці.