16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
14:55  24 грудня
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівщини. Десятки тисяч абонентів залишились без світла
11:15  24 грудня
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
24 грудня 2025, 14:55

РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівщини. Десятки тисяч абонентів залишились без світла

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Внаслідок атаки росіян 24 грудня на важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі знеструмлено десятки тисяч споживачів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівобленерго.

"Внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено десятки тисяч абонентів. Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, ввечері 23 грудня російські військові вкотре атакували Чернігів. Ворог завдав кількох ударів по критичній інфраструктурі міста.

