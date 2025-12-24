РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівщини. Десятки тисяч абонентів залишились без світла
Внаслідок атаки росіян 24 грудня на важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі знеструмлено десятки тисяч споживачів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівобленерго.
"Внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено десятки тисяч абонентів. Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки", – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.
Нагадаємо, ввечері 23 грудня російські військові вкотре атакували Чернігів. Ворог завдав кількох ударів по критичній інфраструктурі міста.
