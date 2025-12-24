Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

У Святвечір Черкащина зазнала чергової атаки з боку російських окупаційних військ. Уламки ворожої ракети спричинили пошкодження цивільної інфраструктури в області.

Забезпечують охорону та безпеку громадян

З перших хвилин на місці події працюють підрозділи правоохоронців. Поліцейські забезпечують охорону периметра, регулюють рух транспорту та допомагають іншим службам у ліквідації наслідків обстрілу.

Відомо, що пошкодження зачепили як житлові, так і громадські об’єкти. Поліція продовжує обстеження територій, щоб зафіксувати всі наслідки та оцінити масштаб руйнувань.

Поліцейські працюють на місці обстрілу

Правоохоронці закликають мешканців зберігати спокій, не панікувати та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Усі служби працюють для безпеки громадян і відновлення нормального функціонування інфраструктури.

