Фото: ДСНС

В середу, 24 грудня, близько 03:45 російські війська завдали ударів КАБами по Запоріжжю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок авіаударів по місту постраждали чотири людини. Травми отримали жінки 75, 66 та 35 років та 46-річний чоловік. Їм надається вся необхідна допомога. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється.

В одному з районів міста сталося загоряння гаражів на площі 50 кв. м. В іншому – легкового автомобілю. Рятувальники ліквідували загоряння.

Вибуховою хвилею частково пошкоджена будівля пожежної частини, адміністративні споруди, багатоповерхові будинки, освітній заклад та автомобілі.

Нагадаємо, в ніч на 24 грудня російські війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя, скинувши на місто три авіаційні бомби. Є влучання у житлову забудову, виникли пожежі. Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.