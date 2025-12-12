РФ атакувала Україну 80 безпілотниками: скільки цілей вдалось збити
У ніч на 12 грудня ворог атакував Україну 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 50 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 64 ворожих дрони, які атакували північ, південь та схід країни.
Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 3 локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває. У повітряному просторі декілька ворожих безпілотників.
Нагадаємо, вночі 12 грудня російські військові атакували безпілотниками Павлоград на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, ще четверо постраждали.