09:26  12 грудня
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
08:25  12 грудня
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
07:55  12 грудня
У Полтаві син напав на матір із сокирою – йому повідомлено про підозру
UA | RU
UA | RU
12 грудня 2025, 09:40

РФ атакувала Україну 80 безпілотниками: скільки цілей вдалось збити

12 грудня 2025, 09:40
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 12 грудня ворог атакував Україну 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 50 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 64 ворожих дрони, які атакували північ, південь та схід країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 3 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває. У повітряному просторі декілька ворожих безпілотників.

Атака на Україну 12 грудня 2025 року

Нагадаємо, вночі 12 грудня російські військові атакували безпілотниками Павлоград на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, ще четверо постраждали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли ППО безпілотники
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
Загибель 19-річної дівчини у Миколаєві: її насильно утримували в квартирі
12 грудня 2025, 10:34
Врожай різко падає: USDA знизило прогноз для українського соняшника
12 грудня 2025, 10:30
Відчутний, але безпечний: на Тернопільщині стався землетрус
12 грудня 2025, 10:16
У Литві затримали українця за перевезення нелегальних мігрантів
12 грудня 2025, 09:58
На Львівщині автомобіль на смерть збив жінку
12 грудня 2025, 09:56
Запорізька АЕС пережила 11-й блекаут під час російської окупації
12 грудня 2025, 09:44
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
12 грудня 2025, 09:26
Нічна атака на Одесу: пошкоджений енергооб'єкт, спалахнули пожежі
12 грудня 2025, 09:12
Нема ким і нема чим: цифри проти емоцій у війні
12 грудня 2025, 09:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Мар'яна Безугла
Всі блоги »