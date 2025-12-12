На Львівщині судили командира через СЗЧ п'ятьох військових

Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Зазначається, що з 20 по 26 жовтня п'ятеро військових вчинили СЗЧ. Через те, що вони покинули розташування військової частини, склали протокол на командира зведеної навчальної роти.

"Молодший лейтенант не здійснював заходи щодо належного обліку особового складу, проведення з особовим складом індивідуальної виховної роботи, планування бойової підготовки та здійснення контролю за її виконанням, не забезпечив встановлення в підрозділі такого внутрішнього порядку, який гарантував би неухильне виконання Законів України та положень Статутів ЗС України", - йдеться у матеріалах справи.

Під час судового засідання командир визнав свою провину. Суд визнав його винним та призначив штраф у розмірі 17 тисячі гривень.

Нагадаємо, від початку 2025 року в Україні зареєстровано 161 тисячу справ про самовільне залишення частини (СЗЧ), що майже вчетверо перевищує показники 2024 року. Попри рекордну кількість проваджень підозру отримали лише 6% від усіх зареєстрованих справ.