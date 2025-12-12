17:43  12 грудня
12 грудня 2025, 15:15

На Київщині у будинку знайшли мертвими подружжя та їхню 11-річну доньку, маленький хлопчик у лікарні

12 грудня 2025, 15:15
Фото: поліція
Поліція встановлює обставини трагедії у Бучанському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

В одному з таунхаусів у селі Білогородка суссіди виявили без ознак життя подружжя та їхню доньку.

Правоохоронці встановили, що загинули 56-річний чоловік, 44-річна жінка та їхня 11-річна донька. У будинку також був їхній 4-річний син. Дитину госпіталізували у тяжкому стані та з ознаками зневоднення.

За попередніми даними, причиною трагедії стало отруєння чадним газом – ймовірно через несправний газовий котел опалення. Остаточну причину встановлять після перевірок і експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, в селі Хотів на Київщині через харчове отруєння помер чоловік, дві жінки – у лікарні. Поліція з’ясовує всі обставини.

