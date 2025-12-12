Наслідки атаки у Павлограді. Фото: ОВА

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки загинув 71-річний місцевий житель. Ще четверо людей постраждали – це чоловік і жінки. 54-річна постраждала перебуває у важкому стані з опіками.

Вогнем охопило пʼять приватних будинків, один з яких зруйнований. Всі займання рятувальники загасили.

Крім того, через удар безпілотником пожежа сталася у Васильківській громаді Синельниківщини – горіла прибудова до гаража.

"Вчора ввечері противник продовжував гатити по Нікопольщині. Гучно було у райцентрі та Покровській громаді. Там понівечені приватний дім та авто", – додав Гайваненко.

Посадовець зазначив, що вночі сили ППО збили над областю шість ворожих безпілотників.

Наслідки ворожої атаки у Павлограді:

Наслідки обстрілів Нікопольщини:

Нагадаємо, в ніч на 12 грудня внаслідок ворожої атаки міська інфраструктура Одеси, зокрема електро- та водопостачання, зазнала ушкоджень.