Залізнична станція Запоріжжя-Кам'янське. Фото: Олександр Перцовський

Вночі 6 листопада ворог атакував Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області. Постраждалих немає, однак пошкоджена залізнична інфраструктура

Про це передає RegioNews із посиланням на Укрзалізницю.

Через атаку низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами, і відповідно – затримками. Йдеться про наступні рейси:

№102 Херсон – Гусарівка;

№104 Львів – Гусарівка;

№712 Київ – Гусарівка;

№92 Одеса – Гусарівка.

Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менше години.

Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках до 5 годин затримуються такі поїзди:

№ 31/32 Запоріжжя – Перемишль;

№ 119/120 Дніпро – Хелм, яким також доправляють причіпні вагони Павлоград – Київ;

№ 37/38 Запоріжжя – Київ.

Також із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівщини до Києва.

Як повідомив глава правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, у Камʼянському на Дніпропетровщині росіяни атакували залізничну станцію Запоріжжя–Кам'янське.

Нагадаємо, в ніч на 6 листопада російська армія атакувала Україну 135-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 108 дронів.