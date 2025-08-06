Фото: поліція

Вибухотехніки оглянули уламки безпілотника та знешкодили його фугасно-уламкову частину

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

На лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення російського ударного безпілотника, який впав і не здетонував.

На місце виїхали вибухотехніки. Вони оглянули уламки, знешкодили бойову частину фугасно-уламкової дії та вивезли її для знищення шляхом підриву.

Нагадаємо, раніше у Сумському районі вибухотехніки поліції оглянули і вилучили російський дрон, який впав на приватний будинок та не здетонував.