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Під ранок 6 серпня російська армія завдала удари по Запорізькому району. В ОВА уточнили наслідки ворожого обстрілу

Про це інформує RegioNews з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова .

"Оновлена інформація: двоє людей загинули, десять дістали поранень, у тому числі четверо дітей", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше девʼять будівель.

Екстрені служби працюють на місцях.

Оновлено о 8:20: Кількість постраждалих збільшилась до 12. Направлені до лікарні пʼятеро людей в тяжкому та середньому стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через авіаудар росіян по Запорізькому району постраждали три людини.