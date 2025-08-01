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01 серпня 2025, 13:25

Готувала прорив російських ДРГ у напрямку Сум: затримана колишня медсестра

01 серпня 2025, 13:25
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фото: Служба безпеки України
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Контррозвідка СБУ запобігла проникненню диверсійних груп рф на Сумщині, затримавши агентку, яка передавала ворогу дані про оборонні позиції

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

За даними слідства, вона збирала дані про позиції українських військових та готувала прорив ДРГ у напрямку кордону.

Встановлено, що поплічницею ворога виявилася колишня медсестра із Сумщини. Її завербували через російські Телеграм-канали. Жінка пересувалася на велосипеді, обладнаному мінікамерою, і приховано фіксувала блокпости та опорні пункти Сил оборони. Зібрану інформацію у вигляді фото, відео та карт із позначками вона передавала своєму куратору через месенджер.

Спецоперація СБУ запобігла проникненню диверсантів

За версією слідчих, ці дані мали допомогти російським військам визначити "слабкі місця" в обороні, щоб диверсанти могли проникнути в тил і закріпитися до підходу основних сил. Однак контррозвідка СБУ заздалегідь викрила схему та задокументувала дії агентки. На фінальному етапі її затримали під час спроби зняти прикордонний міст, який окупанти планували використати для проходу ДРГ.

Затриманій повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Вона перебуває під вартою. У разі доведення вини їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть військовослужбовця, який наводив ворожі ракети на полігони. З початку 2025 року фігурант збирав інформацію та через знайомого за кордоном передавав дані для фсб рф.

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агент рф агентурна мережа державна зрада ДРГ розвідка затримання Сумська область
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