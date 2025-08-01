Екологічні збитки Сумщини через війну сягнули понад 15 млрд грн
Повномасштабне вторгнення РФ завдало Сумській області значних колосальних втрат
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає RegioNews.
За даними Департаменту захисту довкілля, з початку війни екозбитки регіону перевищили 15,4 мільярда гривень. Зазнали шкоди ґрунти, вода, повітря та ліси.
Найбільших збитків зазнав Конотопський район – майже 9 млрд грн, на другому місці Сумська громада – 3,5 млрд грн, далі йдуть Охтирський район – 1,7 млрд грн, Шосткинський – понад 670 млн грн, Сумський – понад 580 млн грн, а Роменський район – 20 млн грн.
Серед загальнообласних втрат: лісові ресурси – понад 33 млн грн, шкода атмосферному повітрю – 26 млн грн.
В ОВА наголошують, що підрахунки тривають, а реальні екологічні втрати через війну можуть бути ще більшими.
Нагадаємо, 30 липня у Сумах росіяни знову атакували будівлю ОВА. Це вже третій удар по будівлі обласної адміністрації за останні кілька днів – попередні атаки сталися у п’ятницю та суботу. Окупанти використовують ударні дрони, цілеспрямовано намагаючись знищити адміністративну інфраструктуру.