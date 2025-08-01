Фото: ДСНС

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає RegioNews .

За даними Департаменту захисту довкілля, з початку війни екозбитки регіону перевищили 15,4 мільярда гривень. Зазнали шкоди ґрунти, вода, повітря та ліси.

Найбільших збитків зазнав Конотопський район – майже 9 млрд грн, на другому місці Сумська громада – 3,5 млрд грн, далі йдуть Охтирський район – 1,7 млрд грн, Шосткинський – понад 670 млн грн, Сумський – понад 580 млн грн, а Роменський район – 20 млн грн.

Серед загальнообласних втрат: лісові ресурси – понад 33 млн грн, шкода атмосферному повітрю – 26 млн грн.

В ОВА наголошують, що підрахунки тривають, а реальні екологічні втрати через війну можуть бути ще більшими.

Нагадаємо, 30 липня у Сумах росіяни знову атакували будівлю ОВА. Це вже третій удар по будівлі обласної адміністрації за останні кілька днів – попередні атаки сталися у п’ятницю та суботу. Окупанти використовують ударні дрони, цілеспрямовано намагаючись знищити адміністративну інфраструктуру.