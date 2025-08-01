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01 серпня 2025, 17:50

Росія вдарила по енергетиці Сумщини: частина району без світла

01 серпня 2025, 17:50
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 1 серпня, ворог знову здійснив обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури у Сумському районі. Внаслідок атаки частина споживачів залишилася без електропостачання

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Фахівці АТ "Сумиобленерго" оперативно приступили до відновлення пошкоджених мереж і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло мешканцям.

"Дякую енергетикам за швидку і злагоджену роботу", — зазначив Григоров.

Нагадаємо, в ніч на 1 серпня російські війська атакували Україну 72 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

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