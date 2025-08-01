фото: Служба безопасности Украины

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, она собирала данные о позициях украинских военных и готовила прорыв ДРГ в направлении границы.

Установлено, что приспешницей врага оказалась бывшая медсестра из Сумщины. Ее завербовали через российские Телеграмм-каналы. Женщина передвигалась на велосипеде, оборудованном миникамерой, и скрыто фиксировала блокпосты и опорные пункты сил обороны. Собранную информацию в виде фото, видео и карт с пометками она передавала своему куратору через мессенджер.

Спецоперация СБУ предотвратила проникновение диверсантов

По версии следователей, эти данные должны были помочь российским войскам определить "слабые места" в обороне, чтобы диверсанты могли проникнуть в тыл и закрепиться к подходу основных сил. Однако контрразведка СБУ заранее разоблачила схему и задокументировала действия агента. На финальном этапе ее задержали при попытке снять пограничный мост, который оккупанты планировали использовать для прохода ДРГ.

Задержанной сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Она находится под стражей. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области будут судить военнослужащего, который наводил вражеские ракеты на полигоны. С начала 2025 года фигурант собирал информацию и через знакомого за границей передавал данные для ФСБ РФ.