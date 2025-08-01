Готовила прорыв российских ДРГ в направлении Сум: задержана бывшая медсестра
Контрразведка СБУ предотвратила проникновение диверсионных групп России на Сумщине, задержав агентку, которая передавала врагу данные про оборонные позиции
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.
По данным следствия, она собирала данные о позициях украинских военных и готовила прорыв ДРГ в направлении границы.
Установлено, что приспешницей врага оказалась бывшая медсестра из Сумщины. Ее завербовали через российские Телеграмм-каналы. Женщина передвигалась на велосипеде, оборудованном миникамерой, и скрыто фиксировала блокпосты и опорные пункты сил обороны. Собранную информацию в виде фото, видео и карт с пометками она передавала своему куратору через мессенджер.
По версии следователей, эти данные должны были помочь российским войскам определить "слабые места" в обороне, чтобы диверсанты могли проникнуть в тыл и закрепиться к подходу основных сил. Однако контрразведка СБУ заранее разоблачила схему и задокументировала действия агента. На финальном этапе ее задержали при попытке снять пограничный мост, который оккупанты планировали использовать для прохода ДРГ.
Задержанной сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Она находится под стражей. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, в Одесской области будут судить военнослужащего, который наводил вражеские ракеты на полигоны. С начала 2025 года фигурант собирал информацию и через знакомого за границей передавал данные для ФСБ РФ.