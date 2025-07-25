11:45  25 липня
Жорстокий напад у Києві: двоє молодиків побили чоловіка за зауваження
07:58  25 липня
В Україні високий ризик пожеж: які області у зоні ризику
05:05  25 липня
Купався з друзями в озері та зник: на Львівщині загинув 13-річний юнак
UA | RU
UA | RU
25 липня 2025, 12:15

Росія вдарила КАБом по медзакладу Харкова: є загиблий і поранені

25 липня 2025, 12:15
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 25 липня, російська армія завдала авіаудару по одному з медичних закладів Харкова

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, в Індустріальному районі КАБ влучив у будівлю медичного закладу.

Постраждав будинок медичного закладу, поруч із яким розташоване ще одне приміщення для лікування людей.

Спочатку повідомлялося про одного постраждалого, але згодом кількість поранених зросла до шести. На жаль, є інформація про одного загиблого.

Наслідки обстрілу уточнюються, на місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, в ніч на 25 липня росіяни атакували Україну 63-ма засобами повітряного нападу: 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 61-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків загиблий медзаклади російська армія КАБ цивільні поранені
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
На Тернопільщині жінка вийшла із авто на ходу
25 липня 2025, 13:29
У ставку під Чернівцями виявили потопельника
25 липня 2025, 13:25
На Івано-Франківщині 30‑річна водійка збила жінку на переході: стан потерпілої
25 липня 2025, 13:20
Офіс Президента вимагав від силовиків "знищити вплив НАБУ і САП"
25 липня 2025, 13:14
На Івано-Франківщині чоловік вистрілив у потерпілого з травматичного пістолета
25 липня 2025, 13:07
НАБУ провело обшук у ексзаступника голови ОП Шурми в Німеччині
25 липня 2025, 12:56
У Києві під час протесту в Мар’яну Безуглу плюнули: інцидент зняли на відео
25 липня 2025, 12:41
Рада розгляне законопроєкт Зеленського щодо НАБУ та САП 31 липня, — Стефанчук
25 липня 2025, 12:20
На Харківщині запустили унікальне виробництво дзеркал
25 липня 2025, 12:19
Вилучено наркотиків на 600 млн: судитимуть членів міжнародного наркоугруповання
25 липня 2025, 12:18
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Віталій Сич
Данило Мокрик
Всі блоги »