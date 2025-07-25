Росія вдарила КАБом по медзакладу Харкова: є загиблий і поранені

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Сьогодні, 25 липня, російська армія завдала авіаудару по одному з медичних закладів Харкова

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, в Індустріальному районі КАБ влучив у будівлю медичного закладу.

Постраждав будинок медичного закладу, поруч із яким розташоване ще одне приміщення для лікування людей.

Спочатку повідомлялося про одного постраждалого, але згодом кількість поранених зросла до шести. На жаль, є інформація про одного загиблого.

Наслідки обстрілу уточнюються, на місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, в ніч на 25 липня росіяни атакували Україну 63-ма засобами повітряного нападу: 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 61-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.