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24 липня 2025, 12:10

Війська РФ вдарили КАБами по центру Харкова: постраждали 16 людей, серед них — 10 річна дитина

24 липня 2025, 12:10
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фото: з соціальних мереж
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Сьогодні вдень окупанти атакували КАБами центр Харкова. Через ворожі авіаудари постраждали щонайменше 16 містян

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За даними ОВА, окупанти завдали удари двома КАБами по Шевченківському району міста. Одна з бомб влучила поряд із житловим багатоповерховим будинком. Постраждали 16 людей.

"Серед них — 10-річна дівчинка, вона отримала гостру реакцію на стрес. Медики надають усю необхідну допомогу. Рятувальна операція триває", — йдеться в повідомленні.

Також відомо, що серед постраждалих — 27-річна жінка. Через обстріли загорілися близько 15 автівок.

Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували авіабомбами село Підлиман Ізюмського району. Внаслідок ударів загинула ціла родина переселенців.

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