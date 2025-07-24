Авіаудар по Харкову: кількість поранених різко зросла

фото: ДСНС України

Кількість постраждалих внаслідок удару КАБами по Шевченківському району Харкова збільшилася до понад 20

Про це повідомив пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.

"Щонайменше 21 людина постраждала, серед них — 10-річна дівчинка", — йдеться в повідомленні.

Як поінформував міський голова Ігор Терехов, попередньо — 22 постраждалих.

Через атаку зайнялося цивільне підприємство. На одній з локацій вибиті шибки у багатоквартирних будинках, горіли сім автомобілів. На ще одній локації у гаражному кооперативі пошкоджені гаражі та легковики.