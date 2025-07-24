06:35  24 липня
Українські воїни вчаться стріляти з гранатометів на лазерних тренажерах
05:30  24 липня
На Миколаївщині з річки Південний Буг дістали тіло людини
04:35  24 липня
Ціни на кавун в Україні різко змінились: скільки тепер коштує кілограм
UA | RU
UA | RU
24 липня 2025, 12:45

Авіаудар по Харкову: кількість поранених різко зросла

24 липня 2025, 12:45
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України
Читайте также
на русском языке

Кількість постраждалих внаслідок удару КАБами по Шевченківському району Харкова збільшилася до понад 20

Про це повідомив пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.

"Щонайменше 21 людина постраждала, серед них — 10-річна дівчинка", — йдеться в повідомленні.

Як поінформував міський голова Ігор Терехов, попередньо — 22 постраждалих.

Через атаку зайнялося цивільне підприємство. На одній з локацій вибиті шибки у багатоквартирних будинках, горіли сім автомобілів. На ще одній локації у гаражному кооперативі пошкоджені гаражі та легковики.

Нагадаємо, вдень 24 липня війська РФ атакували КАБами центр Харкова. Повідомлялося про 16 постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Харків окупанти рятувальники Ігор Терехов постраждалі авіабомба КАБ
Війська РФ вдарили КАБами по центру Харкова: постраждали 16 людей, серед них — 10 річна дитина
24 липня 2025, 12:10
Ракетна атака на Черкаси: поліція показала наслідки обстрілів
24 липня 2025, 11:40
Троє жертв: у селі на Харківщині окупанти вбили цілу родину переселенців
24 липня 2025, 11:15
Всі новини »
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
У формі військових і зі зброєю: в Одесі затримали угруповання, яка полювала на підприємців
24 липня 2025, 14:15
У Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей
24 липня 2025, 13:53
Закон №12414: як голосували нардепи з корупційними справами
24 липня 2025, 13:22
За добу українські військові ліквідували 1050 окупантів, знищили танки та ББМ
24 липня 2025, 13:20
У Кривому Розі 1,5-річний хлопчик випав з вікна 3-го поверху
24 липня 2025, 13:05
"Діалог влади та бізнесу": Харківська ОВА запрошує підприємців на онлайн-зустріч
24 липня 2025, 13:00
Андрій Єрмак став "іншим лідером" України у воєнний час, - Financial Times
24 липня 2025, 12:47
Від бариста до власного цеху: харків’янин відкрив кавовий простір завдяки мікрогранту
24 липня 2025, 12:17
Війська РФ вдарили КАБами по центру Харкова: постраждали 16 людей, серед них — 10 річна дитина
24 липня 2025, 12:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »