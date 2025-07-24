Авіаудар по Харкову: кількість поранених різко зросла
Кількість постраждалих внаслідок удару КАБами по Шевченківському району Харкова збільшилася до понад 20
Про це повідомив пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.
"Щонайменше 21 людина постраждала, серед них — 10-річна дівчинка", — йдеться в повідомленні.
Як поінформував міський голова Ігор Терехов, попередньо — 22 постраждалих.
Через атаку зайнялося цивільне підприємство. На одній з локацій вибиті шибки у багатоквартирних будинках, горіли сім автомобілів. На ще одній локації у гаражному кооперативі пошкоджені гаражі та легковики.
Нагадаємо, вдень 24 липня війська РФ атакували КАБами центр Харкова. Повідомлялося про 16 постраждалих.
Війська РФ вдарили КАБами по центру Харкова: постраждали 16 людей, серед них — 10 річна дитинаВсі новини »
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