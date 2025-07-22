Російський КАБ поцілив у багатоповерхівку в Краматорську — загинула дитина
У ніч на 22 липня російські війська завдали удару авіаційною керованою бомбою (КАБ) по Краматорську. Удар припав на багатоквартирний житловий будинок, що спричинило пожежу
Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, передає RegioNews.
За його словами, станом на 7:30 відомо про одного загиблого — хлопчика 2015 року народження.
Ще п'ятеро мешканців отримали поранення. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога.
Рятувальні та екстрені служби працюють на місці трагедії.
Нагадаємо, минулої доби, 21 липня, російська армія вбила трьох мирних жителів Донецької області. Також поранення дістали 12 цивільних.
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