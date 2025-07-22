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22 липня 2025, 08:50

Внаслідок російських обстрілів постраждали 7 жителів Херсонщини

22 липня 2025, 08:50
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Вчора окупанти атакували понад три десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів поранені семеро мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували: Херсон, Антонівка, Молодіжне, Садове, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Понятівка, Наддніпрянське, Ромашкове, Придніпровське, Берислав, Осокорівка, Козацьке, Гаврилівка, Дудчани, Зміївка, Качкарівка, Львове, Микільське, Милове, Михайлівка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Томарине, Українка, Червоний Маяк і Новорайськ.

За наявними даними, внаслідок обстрілів поранення дістали семеро людей.

Вчора росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та три приватні будинки. Також окупанти понівечили будівлю театру, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Нагадаємо, протягом минулої доби РФ вбила трьох мирних жителів Донецької області. Також поранення дістали 12 цивільних.

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