За добу ЗСУ знищили десятки артсистем, бронетехніку та понад 1100 росіян
За добу Сили оборони України знищили 1 170 окупантів, дві системи ППО, три танки, дві ББМ, 49 артилерійських систем, 284 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 82 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 037 460 солдат.
Нагадаємо, в ніч на 16 липня ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 400-ми ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів.
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