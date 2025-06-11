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11 июня 2025, 10:19

Обстрелы на Сумщине: за сутки – удары КАБами, дронами и более 70 атак

11 июня 2025, 10:19
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иллюстративное фото: Сумская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска совершили более 70 обстрелов по 32 населенным пунктам в 13 территориальных общинах Сумской области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов жертв среди гражданского населения нет.

Больше обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял сброс ВОГ с БПЛА и управляемые авиационные бомбы.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Великописаревской общине— поврежден гражданский объект;
  • в Лебединской общине — разрушено нежилое помещение и повреждены 4 единицы сельскохозяйственной техники.

Воздушная тревога в регионе длилась 16 часов 42 минуты.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 419 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена инфраструктура.

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