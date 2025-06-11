Обстрелы на Сумщине: за сутки – удары КАБами, дронами и более 70 атак
За прошедшие сутки российские войска совершили более 70 обстрелов по 32 населенным пунктам в 13 территориальных общинах Сумской области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов жертв среди гражданского населения нет.
Больше обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Враг активно применял сброс ВОГ с БПЛА и управляемые авиационные бомбы.
В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Великописаревской общине— поврежден гражданский объект;
- в Лебединской общине — разрушено нежилое помещение и повреждены 4 единицы сельскохозяйственной техники.
Воздушная тревога в регионе длилась 16 часов 42 минуты.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 419 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена инфраструктура.
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