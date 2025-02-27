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На Дніпропетровщині правоохоронці викрили військових, які допомогали дезертирам. За свої "послуги" вони брали тисячі доларів

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили групу військових, які сприяли системному дезертирству з лав ЗСУ. Виявилося, що вони за грошову винагороду "допомагали" колегам виїхати з військового містечка. Вони надавали "клієнтам" інструкції, як переховуватися від правоохоронців. Така послуга коштувала 1-2 тисячі доларів США.

Деяким військовим також пропонували уникнути участі в бойових діях та перевестися для проходження служби в тилові позиції за 4 тисячі доларів. Організатором схеми виявився 38-річний військовий. Він також залучив до своєї схеми ще кількох товаришів.

Нагадаємо, раніше в Києві на хабарі затримали невропатолога – члена військово-лікарської комісії (ВЛК). За даними правоохоронців, він оформлював фейкові довідки з діагнозами, які обмежують участь в бойових діях.