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В Сумской области вынесли приговор мужчине, который покинул место службы. Свою вину он признал полностью

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

На Сумщине наказали военного, скрывшегося с места временной дислокации. Он заявил, что не хочет возвращаться на военную службу.

В материалах дела указывается, что в начале января его назначили на должность наводчика 2 механизированного отделения 1 механизированного взвода 7 механизированной роты. В частности, он участвовал в операциях "Курск". 26 января он скрылся с места временной дислокации и вернулся в город Конотоп, где он жил до 1 февраля 2025 года.

Когда его задержали, ему было предложено вернуться на военную службу, но военный отказался и написал соответствующий рапорт.

На суде обвиняемый свою вину признал, однако показания давать отказался. Суд признал его виновным в дезертирстве. Военному назначили наказание в виде лишенной свободы на 5 лет.

Напомним, ранее ДБР разоблачили дезертира из Харькова, который вместо прохождения службы организовал незаконный канал переправки мужчин призывного возраста в страны Европы. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.