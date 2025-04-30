ДБР затримало дезертира, який інсценував своє "зникнення безвісти" на Луганщині, щоб родина отримала компенсацію

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки України викрили злочинну схему незаконного отримання державних виплат, призначених родинам безвісти зниклих військовослужбовців. Правоохоронці повідомили про підозру трьом особам: військовослужбовцю - дезертиру, його матері та брату

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, наприкінці серпня 2023 року військовослужбовець самовільно залишив місце служби в Луганській області, про що одразу повідомив своїх родичів. У військовій частині його визнали безвісти зниклим, чим скористався брат, запропонувавши інсценувати зникнення заради незаконного збагачення.

Поки військовослужбовець переховувався, його мати та брат подали документи для оформлення компенсації як сім’ї безвісти зниклого. З жовтня 2023 по листопад 2024 року родина незаконно отримала майже 1 мільйон гривень державної допомоги.

Крім того, брат дезертира скористався ситуацією, щоб звільнитися зі служби.

Правоохоронці викрили злочинну схему та провели обшуки, під час яких виявили відповідні документи та самого "зниклого" військовослужбовця.

Усіх трьох затримано. Вони підозрюються у шахрайстві, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, парламент знову продовжив термін добровільного повернення військових із СЗЧ.