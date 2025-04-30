13:00  30 квітня
Відсвяткували річницю: у Києві фотограф задушив модель
15:17  30 квітня
Синоптики попереджають про різке похолодання майже по всій Україні
16:21  30 квітня
На Дніпропетровщині медики торгували довідками для ухилянтів
UA | RU
UA | RU
30 квітня 2025, 18:15

ДБР затримало дезертира, який інсценував своє "зникнення безвісти" на Луганщині, щоб родина отримала компенсацію

30 квітня 2025, 18:15
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки України викрили злочинну схему незаконного отримання державних виплат, призначених родинам безвісти зниклих військовослужбовців. Правоохоронці повідомили про підозру трьом особам: військовослужбовцю - дезертиру, його матері та брату

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, наприкінці серпня 2023 року військовослужбовець самовільно залишив місце служби в Луганській області, про що одразу повідомив своїх родичів. У військовій частині його визнали безвісти зниклим, чим скористався брат, запропонувавши інсценувати зникнення заради незаконного збагачення.

Поки військовослужбовець переховувався, його мати та брат подали документи для оформлення компенсації як сім’ї безвісти зниклого. З жовтня 2023 по листопад 2024 року родина незаконно отримала майже 1 мільйон гривень державної допомоги.

Крім того, брат дезертира скористався ситуацією, щоб звільнитися зі служби.

Правоохоронці викрили злочинну схему та провели обшуки, під час яких виявили відповідні документи та самого "зниклого" військовослужбовця.

Усіх трьох затримано. Вони підозрюються у шахрайстві, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, парламент знову продовжив термін добровільного повернення військових із СЗЧ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шахрайство Луганська область дезертир компенсація
Сили оборони знищили піхоту та техніку росіян на Луганщині
15 квітня 2025, 01:30
На Луганщині за добу "Трійка" ліквідувала половину батальйону окупантів
09 квітня 2025, 03:35
Нищівний удар на $100 млн: ЗСУ знищили російський ЗРК "Бук" на Луганщині
08 квітня 2025, 05:00
Всі новини »
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
На Тернопільщині двоє неповнолітніх обікрали склад автозапчастин
30 квітня 2025, 19:17
На Закарпатті автівка Audi врізалась в паркан будинку: загинув водій
30 квітня 2025, 18:53
На Чернігівщині в магазині стався вибух: є загиблий та травмовані
30 квітня 2025, 18:32
На Вінниччині водій вантажівки збів пішохода на смерть
30 квітня 2025, 18:09
Контракт 60+: у Верховній Раді пропонують дозволити служити у війську старшим чоловікам
30 квітня 2025, 17:43
На Дніпропетровщині зіткнулися автомобілі: постраждалих витягували рятувальники
30 квітня 2025, 17:32
На Одещині судитимуть правоохоронницю, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон
30 квітня 2025, 17:19
Подзвонили з "банку": на Сумщині жінка стала жертвою аферистів
30 квітня 2025, 16:48
Росіяни атакували дронами шахту та будинки на Донеччині: є поранена
30 квітня 2025, 16:32
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Всі блоги »