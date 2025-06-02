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02 червня 2025, 13:50

Ранковий обстріл Сум: поранено двох жінок, пошкоджені промислові об'єкти та житло

02 червня 2025, 13:50
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фото: Сумська міська рада
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Сьогодні, 2 червня, у Сумах війська РФ вдарили по об'єктах промислової інфраструктури, поранені дві жінки

Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови міста Суми Артем Кобзар, передає RegioNews.

За його словами, зранку в Сумах пролунали вибухи. Зафіксовані влучання в об'єкти промислової інфраструктури, а також у житловому секторі міста.

Внаслідок обстрілу уламкові поранення отримали дві жінки — 57 та 43 років. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

На місцях прильотів працюють екстрені та комунальні служби. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Як відомо, за даними Сумської ОВА, протягом минулої доби російські війська здійснили понад 130 обстрілів по 45 населених пунктах у 16 територіальних громадах області.

Нагадаємо, у Сумській області розширили обовʼязкову евакуацію ще на 11 населених пунктів. Йдеться про прифронтові громади, які перебувають під постійними обстрілами РФ.

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