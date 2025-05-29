Нічна атака БпЛА на Сумщині: загинув мирний мешканець, є руйнування
Цієї ночі, 29 травня, російські війська вчергове атакували цивільні об'єкти на Сумщині за допомогою ударних безпілотників. У кількох громадах області зафіксовано руйнування, є загиблий та поранена
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що найбільше постраждала Білопільська громада. Внаслідок влучання дронів загинув мирний мешканець, ще одна людина отримала важкі травми та госпіталізована. Також зруйновано житлові будинки.
Орім того, у Верхньосироватській громаді пошкоджено цивільну інфраструктуру.
У Річківській громаді внаслідок влучання БпЛА повністю згорів приватний будинок.
У Недригайлівській громаді ворог атакував територію фермерського господарства. Пожежа знищила склади із сільськогосподарською технікою.
Нагадаємо, напередодні російські військові скинули 4 авіабомби на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району. Внаслідок удару у власному будинку загинула 74-річна жінка.