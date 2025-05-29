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29 мая 2025, 08:38

Ночная атака БпЛА на Сумщине: погиб мирный житель, есть разрушение

29 мая 2025, 08:38
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фото: Сумская ОВА
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Этой ночью, 29 мая, российские войска в очередной раз атаковали гражданские объекты в Сумской области с помощью ударных беспилотников. В нескольких общинах области зафиксировано разрушение, есть погибший и раненая

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что больше всего пострадала Белопольская община. В результате попадания дронов погиб мирный житель, еще один человек получил тяжелые травмы и госпитализирован. Также разрушены жилые дома.

Кроме того, в Верхнесыворотской общине повреждена гражданская инфраструктура.

В Речковской общине в результате попадания БПЛА полностью сгорел частный дом.

В Недригайловской общине враг атаковал территорию фермерского хозяйства.

Напомним, накануне российские военные сбросили 4 авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Эсманьской общины Шосткинского района. В результате удара в собственном доме погибла 74-летняя женщина.

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