Ночная атака БпЛА на Сумщине: погиб мирный житель, есть разрушение

фото: Сумская ОВА

Этой ночью, 29 мая, российские войска в очередной раз атаковали гражданские объекты в Сумской области с помощью ударных беспилотников. В нескольких общинах области зафиксировано разрушение, есть погибший и раненая

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что больше всего пострадала Белопольская община. В результате попадания дронов погиб мирный житель, еще один человек получил тяжелые травмы и госпитализирован. Также разрушены жилые дома.

Кроме того, в Верхнесыворотской общине повреждена гражданская инфраструктура.

В Речковской общине в результате попадания БПЛА полностью сгорел частный дом.

В Недригайловской общине враг атаковал территорию фермерского хозяйства.

Напомним, накануне российские военные сбросили 4 авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Эсманьской общины Шосткинского района. В результате удара в собственном доме погибла 74-летняя женщина.