Почти 70 обстрелов на Сумщине за сутки: повреждены дома, ранены

иллюстративное фото: Сумская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли почти 70 обстрелов по 34 населенным пунктам в 13 территориальных общинах Сумщины

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что наибольшее количество обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

В результате обстрелов пострадали мирные жители:

в Юнаковской общине ранены 4 человека;

в Ахтырской общине - 3 человека, среди которых один ребенок;

в Краснопольской общине - 2 человека.

Поврежден и разрушен ряд гражданских объектов, жилых домов и автомобилей. В частности, объект гражданской инфраструктуры, два автомобиля, жилой дом и нежилые помещения в Ахтырской общине; объект гражданской инфраструктуры в Белопольской общине; частный жилой дом в Березовской общине.

Воздушная тревога в области длилась более 13 часов.

Напомним, 28 мая российские войска атаковали дронами железнодорожную инфраструктуру в Харьковской, Донецкой и Сумской областях. Из-за вражеских обстрелов есть повреждения.