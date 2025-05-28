07:10  28 мая
На Черниговщине утонули два человека
06:10  28 мая
Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью $45 млн
08:25  28 мая
На Буковине работник банка украл сотни тысяч гривен у клиентов
UA | RU
UA | RU
28 мая 2025, 08:39

Почти 70 обстрелов на Сумщине за сутки: повреждены дома, ранены

28 мая 2025, 08:39
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: Сумская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска нанесли почти 70 обстрелов по 34 населенным пунктам в 13 территориальных общинах Сумщины

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что наибольшее количество обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

В результате обстрелов пострадали мирные жители:

  • в Юнаковской общине ранены 4 человека;
  • в Ахтырской общине - 3 человека, среди которых один ребенок;
  • в Краснопольской общине - 2 человека.

Поврежден и разрушен ряд гражданских объектов, жилых домов и автомобилей. В частности, объект гражданской инфраструктуры, два автомобиля, жилой дом и нежилые помещения в Ахтырской общине; объект гражданской инфраструктуры в Белопольской общине; частный жилой дом в Березовской общине.

Воздушная тревога в области длилась более 13 часов.

Напомним, 28 мая российские войска атаковали дронами железнодорожную инфраструктуру в Харьковской, Донецкой и Сумской областях. Из-за вражеских обстрелов есть повреждения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область обстрелы российская армия гражданские раненые ребенок
Оккупанты накрыли Запорожскую область из авиации и РСЗО: повреждена инфраструктура
28 мая 2025, 07:46
Войска РФ обстреляли Херсон и пригород: есть пострадавшие
28 мая 2025, 07:35
Российские дроны атаковали Харьковщину: среди раненых – 4-летняя девочка
28 мая 2025, 07:26
Все новости »
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
Путин играет с огнем: что сломает нерешительность Трампа?
28 мая 2025, 10:10
Полицейские разыскивают очевидцев смертельного ДТП в Тернополе
28 мая 2025, 10:08
Славянск атаковали четыре "шахеда": поврежден лицей
28 мая 2025, 09:56
Прикарпатец перевел более 53 тысяч за несуществующий автомобиль
28 мая 2025, 09:48
Массированные обстрелы Донецкой области: оккупанты ранили 8 мирных жителей
28 мая 2025, 09:45
Россия атаковала Украину ракетами и ударными БпЛА: как отработала ПВО
28 мая 2025, 09:20
В Киеве ликвидировали онлайн-казино, которое зарабатывало более миллиона гривен в месяц
28 мая 2025, 09:14
Военные моряки уничтожили 16 российских "шахедов"
28 мая 2025, 09:00
Просил планшет для звонка, а вместо этого скрылся с ним: в Днепре задержали мошенника
28 мая 2025, 08:52
Российская армия ударила по жилищной инфраструктуре Херсонщины: ранены 13 человек
28 мая 2025, 08:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »