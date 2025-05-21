Удар по Сумам: огнеборцы ликвидировали масштабный пожар

фото: ГСЧС Украины в Сумской области

В среду утром, 21 мая, российские войска атаковали дронами промышленные объекты в Сумах. Из-за обстрелов возник масштабный пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Сумской области.

В результате вражеской атаки частично разрушено здание. Возник масштабный пожар: горение происходило, как внутри, так и на кровле. Спасателям пришлось работать одновременно на трех локациях.

"Несмотря на все сложности и высокую пожарную нагрузку, сотрудники ГСЧС ликвидировали все очаги горения", – говорится в сообщении.