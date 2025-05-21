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21 мая 2025, 09:18

Сумщина под массированным огнем: 2 погибших, 5 раненых, 120 обстрелов за сутки

21 мая 2025, 09:18
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иллюстративное фото: Сумская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска совершили более 120 обстрелов по 35 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что погибшие среди гражданского населения. Так, в Юнаковской общине в результате атаки FPV-дроном и удара управляемой авиабомбой погибли два человека: 1992 и 1965 лет рождения.

Ранения в результате сброса ВОГ с БпЛА и ночной атаки дронами получили еще 5 человек в Великописаревской, Эсманьской, Середино-Будской и Сумской общинах.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиабомбы, РСЗО, FPV-дроны и сброс ВОГ с БпЛА. Также враг нанес ракетный удар и атаки БпЛА по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Хотинской общине повреждены частные здания;
  • в Сумской общине повреждены промышленные объекты, линии электропередач.

Воздушная тревога в области продолжалась 15 часов 34 минуты.

Напомним, сегодня утром, 21 мая, город Сумы оказался под атакой российских беспилотников. В результате обстрелов были зафиксированы попадания в промышленные объекты, а также повреждения линий электропередач.

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