В Сумской области оккупанты убили женщину, которая возилась на огороде
Вчера, 20 мая, россияне в очередной раз обстреляли территорию Юнаковской общины Сумского района. Погибла местная жительница
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.
По материалам следствия, около 20.00 житель Сумского района обнаружил на огороде тело своей 59-летней жены.
"По предварительным данным, женщина погибла в результате вражеских обстрелов", — говорится в сообщении.
Следователи проводят досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека.
Напомним, 20 мая россияне обстреляли жилой дом на территории Юнаковской общины. Погиб 33-летний мужчина.
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