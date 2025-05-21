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21 мая 2025, 01:40

В Сумской области оккупанты убили женщину, которая возилась на огороде

21 мая 2025, 01:40
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Вчера, 20 мая, россияне в очередной раз обстреляли территорию Юнаковской общины Сумского района. Погибла местная жительница

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

По материалам следствия, около 20.00 житель Сумского района обнаружил на огороде тело своей 59-летней жены.

"По предварительным данным, женщина погибла в результате вражеских обстрелов", — говорится в сообщении.

Следователи проводят досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека.

Напомним, 20 мая россияне обстреляли жилой дом на территории Юнаковской общины. Погиб 33-летний мужчина.

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