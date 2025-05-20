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20 мая 2025, 16:10

На Сумщине оккупанты атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи: есть раненые

20 мая 2025, 16:10
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Во вторник, 20 мая, оккупационные войска РФ атаковали дроном поселок Большая Писаревка Ахтырского района. Оккупанты попали по месту, где мирные жители получали гуманитарную помощь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

По материалам следствия, россияне атаковали беспилотником пункт выдачи гуманитарной помощи около 11:00.

"57-летний мужчина получил ранение, он госпитализирован. Еще одному 51-летнему мужчине оказана медицинская помощь без госпитализации", — говорится в сообщении.

По факту совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, в Сумской области пограничники спасли раненых гражданских, которых атаковал вражеский дрон.

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