На Сумщине оккупанты атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи: есть раненые
Во вторник, 20 мая, оккупационные войска РФ атаковали дроном поселок Большая Писаревка Ахтырского района. Оккупанты попали по месту, где мирные жители получали гуманитарную помощь
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.
По материалам следствия, россияне атаковали беспилотником пункт выдачи гуманитарной помощи около 11:00.
"57-летний мужчина получил ранение, он госпитализирован. Еще одному 51-летнему мужчине оказана медицинская помощь без госпитализации", — говорится в сообщении.
По факту совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебное расследование.
Напомним, в Сумской области пограничники спасли раненых гражданских, которых атаковал вражеский дрон.
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