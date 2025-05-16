Сумщина посилює ППО через зростання повітряних атак РФ
Рада оборони Сумщини ухвалила рішення про посилення протиповітряної оборони
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
За його словами, рішення ухвалено через триваючі масовані повітряні удари з боку Росії.
На засіданні Ради оборони області визначили першочергові кроки для зміцнення захисту регіону. Серед них:
- посилення матеріально-технічного забезпечення підрозділів ППО;
- збільшення чисельності особового складу, задіяного у захисті повітряного простору області.
За даними ОВА, з початку травня зафіксовано 287 ударів керованими авіабомбами (КАБ) по 22 населених пунктах. А також ракетні удари по Конотопу, Сумах та селу Велика Чернеччина.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 30 населених пунктах у 11 територіальних громадах Сумської області.
Раніше повідомлялося, що через систематичні обстріли з села Нова Слобода Конотопського району розпочато обов'язкову евакуацію.