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16 травня 2025, 11:12

Сумщина посилює ППО через зростання повітряних атак РФ

16 травня 2025, 11:12
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фото: з відкритих джерел
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Рада оборони Сумщини ухвалила рішення про посилення протиповітряної оборони

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, рішення ухвалено через триваючі масовані повітряні удари з боку Росії.

На засіданні Ради оборони області визначили першочергові кроки для зміцнення захисту регіону. Серед них:

  • посилення матеріально-технічного забезпечення підрозділів ППО;
  • збільшення чисельності особового складу, задіяного у захисті повітряного простору області.

За даними ОВА, з початку травня зафіксовано 287 ударів керованими авіабомбами (КАБ) по 22 населених пунктах. А також ракетні удари по Конотопу, Сумах та селу Велика Чернеччина.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 30 населених пунктах у 11 територіальних громадах Сумської області.

Раніше повідомлялося, що через систематичні обстріли з села Нова Слобода Конотопського району розпочато обов'язкову евакуацію.

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