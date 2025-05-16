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16 мая 2025, 11:12

Сумщина усиливает ПВО из-за роста воздушных атак РФ

16 мая 2025, 11:12
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фото: из открытых источников
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Совет обороны Сумской области принял решение об усилении противовоздушной обороны

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, решение было принято из-за продолжающихся массированных воздушных ударов со стороны России.

На заседании Совета обороны области определили первоочередные шаги по укреплению защиты региона. Среди них:

  • усиление материально-технического обеспечения подразделений ПВО;
  • увеличение численности личного состава, задействованного в защите воздушного пространства области

По данным ОВА, с начала мая зафиксировано 287 ударов управляемыми авиабомбами (КАБ) по 22 населенным пунктам. А также ракетные удары по Конотопу, Сумам и селу Большая Чернеччина.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили более 90 обстрелов по 30 населенным пунктам в 11 территориальных общинах Сумской области.

Ранее сообщалось, что из-за систематических обстрелов из села Новая Слобода Конотопского района начата обязательная эвакуация.

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