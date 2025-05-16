Сумщина усиливает ПВО из-за роста воздушных атак РФ
Совет обороны Сумской области принял решение об усилении противовоздушной обороны
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
По его словам, решение было принято из-за продолжающихся массированных воздушных ударов со стороны России.
На заседании Совета обороны области определили первоочередные шаги по укреплению защиты региона. Среди них:
- усиление материально-технического обеспечения подразделений ПВО;
- увеличение численности личного состава, задействованного в защите воздушного пространства области
По данным ОВА, с начала мая зафиксировано 287 ударов управляемыми авиабомбами (КАБ) по 22 населенным пунктам. А также ракетные удары по Конотопу, Сумам и селу Большая Чернеччина.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили более 90 обстрелов по 30 населенным пунктам в 11 территориальных общинах Сумской области.
Ранее сообщалось, что из-за систематических обстрелов из села Новая Слобода Конотопского района начата обязательная эвакуация.