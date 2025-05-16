Окупанти вдарили по Одещині: зруйновані будинки, поранені 3 цивільних
Вночі 16 травня російська окупаційна армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів постраждали троє мирних жителів, зруйнована житлова інфраструктура
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Одеській області.
Через атаку БпЛА зруйновані приватні житлові будинки, господарчі споруди, знищений гараж із трьома автомобілями. На місцях "прильотів" спалахнули пожежі. Займання оперативно ліквідували.
"За попередньою інформацією постраждало 3 людини, яких було госпіталізовано до лікарні", – йдеться в повідомленні.
Як уточнив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, вночі росіяни вдарили по Одеському та Білгород-Дністровському районам.
"Постраждали троє людей: один чоловік, після отримання медичної допомоги, продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості, постраждала жінка – у вкрай тяжкому стані. Наші лікарі борються за їхнє життя та здоров’я", – додав Олег Кіпер
Нагадаємо, сьогодні вранці через атаку дронів у Києві працювала ППО. Уламки збитих БпЛА впали на котельню, виникло займання.