Окупанти вдарили по Одещині: зруйновані будинки, поранені 3 цивільних

фото: ДСНС України в Одеській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Одеській області.

Через атаку БпЛА зруйновані приватні житлові будинки, господарчі споруди, знищений гараж із трьома автомобілями. На місцях "прильотів" спалахнули пожежі. Займання оперативно ліквідували.

"За попередньою інформацією постраждало 3 людини, яких було госпіталізовано до лікарні", – йдеться в повідомленні.

Як уточнив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, вночі росіяни вдарили по Одеському та Білгород-Дністровському районам.

"Постраждали троє людей: один чоловік, після отримання медичної допомоги, продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості, постраждала жінка – у вкрай тяжкому стані. Наші лікарі борються за їхнє життя та здоров’я", – додав Олег Кіпер

Нагадаємо, сьогодні вранці через атаку дронів у Києві працювала ППО. Уламки збитих БпЛА впали на котельню, виникло займання.