Вночі українська ППО знищила понад 70 "шахедів" та дронів-імітаторів
У ніч на 16 травня РФ запустила по Україні 112 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 73 ворожих БпЛА, ще 36 — локаційно втрачені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог запустив дрони з напрямків — Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 військові підтвердили збиття 73 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі, Півдні та в центрі країни. Ще 36 російських безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
"Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Київщина", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 16 травня під час відбиття чергової російської атаки ЗСУ втратили винищувач F-16. Пілот успішно катапультувався.