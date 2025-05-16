Массированный удар по Сумщине: десятки атак дронами и артиллерией, есть разрушение

иллюстративное фото: Нацполиция

За прошедшие сутки российские войска совершили более 90 обстрелов по 30 населенным пунктам в 11 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что погибших и раненых нет.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг активно применял FPV-дроны, РСЗО и сброс ВОГ с БпЛА.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Великописаревской общине повреждено нежилое помещение;

в Новослободской общине повреждены два частных дома;

в Белопольской общине повреждены два частных жилых дома.

За сутки воздушная тревога в области длилась 14 часов 57 минут.

Напомним, накануне на Сумщине спасатели более 12 часов ликвидировали пожар, возникший вследствие вражеского удара по объекту гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 мая РФ запустила по Украине 112 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов.