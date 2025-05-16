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16 мая 2025, 10:18

Массированный удар по Сумщине: десятки атак дронами и артиллерией, есть разрушение

16 мая 2025, 10:18
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки российские войска совершили более 90 обстрелов по 30 населенным пунктам в 11 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что погибших и раненых нет.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг активно применял FPV-дроны, РСЗО и сброс ВОГ с БпЛА.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Великописаревской общине повреждено нежилое помещение;
  • в Новослободской общине повреждены два частных дома;
  • в Белопольской общине повреждены два частных жилых дома.

За сутки воздушная тревога в области длилась 14 часов 57 минут.

Напомним, накануне на Сумщине спасатели более 12 часов ликвидировали пожар, возникший вследствие вражеского удара по объекту гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 мая РФ запустила по Украине 112 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов.

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война обстрелы Сумская область БПЛА атака артиллерия гражданская инфраструктура
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