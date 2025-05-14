На Сумщине еще с одного села началась обязательная эвакуация
В Сумской области начата обязательная эвакуация населения из села Новая Слобода Конотопского района
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Соответствующее распоряжение подписал начальник ОВА Олег Григоров.
Решение было принято в связи с систематическими обстрелами пограничного населенного пункта со стороны российских войск.
По словам главы области, угроза жизни гражданских жителей критическая, поэтому пребывание в Новой Слободе стало опасным.
Все желающие эвакуироваться получат транспорт, временное жилье, гуманитарную и психологическую помощь.
Новая Слобода стала 202 населенным пунктом Сумщины, откуда проводится эвакуация. В целом уже полностью эвакуировались жители 52 населенных пунктов, расположенных как в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы с РФ, так и за ее пределами.
Напомним, ранее в Сумской области предупредили о срочной эвакуации жителей городов Белополье и Ворожба.
По данным ООН, апрель 2025 стал самым смертоносным для гражданского населения Украины с сентября 2024-го.