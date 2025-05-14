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14 мая 2025, 07:52

На Сумщине еще с одного села началась обязательная эвакуация

14 мая 2025, 07:52
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Сумской области начата обязательная эвакуация населения из села Новая Слобода Конотопского района

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Соответствующее распоряжение подписал начальник ОВА Олег Григоров.

Решение было принято в связи с систематическими обстрелами пограничного населенного пункта со стороны российских войск.

По словам главы области, угроза жизни гражданских жителей критическая, поэтому пребывание в Новой Слободе стало опасным.

Все желающие эвакуироваться получат транспорт, временное жилье, гуманитарную и психологическую помощь.

Новая Слобода стала 202 населенным пунктом Сумщины, откуда проводится эвакуация. В целом уже полностью эвакуировались жители 52 населенных пунктов, расположенных как в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы с РФ, так и за ее пределами.

Напомним, ранее в Сумской области предупредили о срочной эвакуации жителей городов Белополье и Ворожба.

По данным ООН, апрель 2025 стал самым смертоносным для гражданского населения Украины с сентября 2024-го.

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