З прифронтових громад Донецької області евакуювали ще майже 100 людей
Із Донеччини минулої доби вдалося евакуювати ще 94-х жителів, серед яких 22 дитини
Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Всього за добу росіяни 53 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 94 людини, у тому числі 22 дитини", - написав він.
Також Філашкін повідомив, що у Покровському районі в Білозерському обстріляна закинута промзона. У Мирнограді одна людина загинула, пошкоджено 6 будівель. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано 14 приватних будинків.
Як повідомлялось, на Донеччині з двох сіл розпочато примусову евакуацію дітей.
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