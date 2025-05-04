З прифронтових громад Донецької області евакуювали ще майже 100 людей

фото: ілюстративне

Із Донеччини минулої доби вдалося евакуювати ще 94-х жителів, серед яких 22 дитини

Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 53 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 94 людини, у тому числі 22 дитини", - написав він.

Також Філашкін повідомив, що у Покровському районі в Білозерському обстріляна закинута промзона. У Мирнограді одна людина загинула, пошкоджено 6 будівель. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано 14 приватних будинків.

Як повідомлялось, на Донеччині з двох сіл розпочато примусову евакуацію дітей.