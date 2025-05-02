Поліцейські евакуювали з Лиманської громади на Донеччині 18-річного хлопця і літнє подружжя

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Як передає RegioNews, про це Національна поліція повідомила у Фейсбуці.

Зокрема правоохоронці евакуювали людей із населених пунктів Лиманської громади у Донецькій області, які постійно зазнають російських атак. Серед них - 18-річний хлопець і літнє подружжя.

74-річна жінка і чоловік мешкали в селі Рідкодуб, приблизно за кілометр від фронту. Під час масованого російського обстрілу вони ледь не загинули. Їхній будинок зазнав пошкоджень. Подружжя самотужки дісталося сусіднього села, де місцевий староста викликав для них групу евакуації.

Нагадаємо, у Донецькій області десятки тисяч цивільних залишаються в прифронтовій зоні.