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05 мая 2025, 22:55

В Сумской области объявили срочную эвакуацию: кого коснется

05 мая 2025, 22:55
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Фото: Харьковская ОВА
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В Сумской области предупредили о срочной эвакуации. Стало известно, куда нужно обращаться, чтобы записаться на рейс

Об этом сообщил глава Сумской районной государственной администрации, передает RegioNews.

По словам Михаила Мельника, должны срочно эвакуироваться жители города Белополье и Ворожбы. Эвакуационные рейсы едут каждое утро в 8:00. Также можно круглосуточно записываться на эвакуацию по номеру +380 (50) 650 70 83 (оперативный дежурный штаба эвакуации Сумского района) или 0935334500 (эвакуационный штаб города Ворожба).

Также Михаил Мельник сообщил, что если люди эвакуировались самостоятельно, они могут зарегистрироваться в Сумах по адресу улица Ковпака 7 на денежную помощь, статус ВПЛ, возможность найти жилье.

Напомним, ранее из Донецкой области были эвакуированы еще 94 жителя. Среди них 22 ребенка.

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