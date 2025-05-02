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02 травня 2025, 17:26

Ще шестеро дітей повернулися в Україну із тимчасово окупованих територій

02 травня 2025, 17:26
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фото: Укрінформ
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На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще шістьох дітей у рамках ініціативи Bring Kids Back UA

Про це повідомила радник керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна, передає RegioNews.

За її словами, серед повернених — родина з двома дітьми, яка тривалий час жила в окупації. Молодша дитина мала проблеми зі здоров'ям, але доступу до необхідної медичної допомоги не було.

Батьки неодноразово намагалися виїхати самостійно, однак щоразу стикалися з перешкодами з боку окупаційної влади.

Ще одна історія — дівчинка та її мама, які відмовлялися отримувати російські документи, через що стали мішенню постійного психологічного тиску, шантажу та прямих погроз.

Нагадаємо, на початку квітня Україні вдалось повернути ще одну групу дітей з тимчасово окупованих територій. Серед них – 16-річний хлопець, чий батько загинув після жорстоких катувань з боку російських військових.

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