На Сумщині українські оператори БПЛА скидами відбили від росіян трьох полонених побратимів

фото: ДПСУ

На одній з ділянок ведення активних бойових дій на Сумському напрямку, оператори БпЛА Сил оборони врятували життя трьом українським захисникам, яких росіяни захопили у полон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Оператори-прикордонники розвідувальних дронів виявили ворожу групу, яка захопила в полон трьох українських захисників. На допомогу прикордонникам, для перехвату й знищення противника, негайно вилетіли декілька екіпажів безпілотників першої окремої танкової Сіверської бригади.

"Українські оператори БПЛА провели спільну унікальну операцію, їм вдалося відділити ворога від українських воїнів та за допомогою скидів змусити противника втекти. На скільки точними були скиди, що у противника не було шансів, він залишив полонених та відступив, рятуючи своє життя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Сумщині внаслідок обстрілів загинула людина, пошкоджено десятки будинків.