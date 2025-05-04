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04 мая 2025, 13:58

Россияне нанесли удар по Сумщине: есть погибший и раненые

04 мая 2025, 13:58
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фото: иллюстративное
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В воскресенье, 4 мая, в результате обстрелов Сумской области погиб мужчина и две женщины пострадали

Как сообщает RegioNews, об этом в Фейсбуке сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

"Россияне ударили управляемыми авиабомбами по жилым улицам поселка Большая Писаревка. Погиб гражданский житель", – сообщил он.

Кроме того, в результате обстрела Белополья из РСЗО повреждены дома, электросеть и газопровод. Две женщины обратились за медицинской помощью, проинформировал глава региона.

Напомним, в Сумской области украинские операторы БПЛА сбросами отразили от россиян трех пленных собратьев.

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