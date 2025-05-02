Россияне атаковали Сумщину КАБами и дронами: за сутки более 70 обстрелов
За прошедшие сутки российские войска совершили более 70 обстрелов по 23 населенным пунктам в 9 территориальных общинах Сумской области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, интенсивнее всего враг атаковал Сумский и Шосткинский районы. Оккупанты активно применяли управляемые авиабомбы (КАБы) и FPV-дроны:
- нанесено 15 ударов КАБами;
- совершено более 30 атак FPV-дронами.
К счастью, погибших и пострадавших среди мирного населения нет.
Воздушная тревога в области продолжалась в среднем 12 часов 29 минут.
В ОВА добавили, что за сутки из пограничных общин эвакуированы 27 человек.
Напомним, в ночь на 2 мая российская армия запустила по Украине 150 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье.
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